Pfarrerin Siglinde Gallus wird Vakanzverwalterin im Kleebachtal

Gallus wurde 1967 in Kleve geboren. Die Seelsorgerin hat an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal sowie an den Universitäten in Marburg und Bonn evangelische Theologie studiert. Sie war von 1992 bis 1995 zunächst Vikarin und im Anschluss Pastorin im Hilfsdienst in Koblenz-Lützel, wo sie auch 1994 ordiniert wurde. Fünf Jahre wirkte sie in Lützel als Pastorin im Sonderdienst. Im Jahr 2000 wählte das Presbyterium der Kirchengemeinde Rechtenbach Siglinde Gallus zur Gemeindepfarrerin, berichtet Uta Barnikol-Lübeck, Pressesprecherin des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill.