Radtour zum Römischen Forum Waldgirmes

Hüttenberg. Die FWG Hüttenberg lädt zu einer Radtour zum Römischen Forum in Waldgirmes ein. Die Route ist leicht, kommt ohne größere Steigungen aus und ist damit auch für Familien geeignet. Los geht es am Samstag, 9. September, um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle Hochelheim. Die Tour führt über Lützellinden, Allendorf und den Lahnauen nach Waldgirmes. Für 12 Uhr ist eine Imbiss-Rast an der Bachstube am Schwimmbad in Waldgirmes geplant. Zwischen 13 und 14 Uhr gibt es eine Führung (ca. 1,5 Stunden) im Römischen Forum. Die gesamte Strecke beträgt ca. 35 km. Der Rückweg führt an der Lahn entlang.