Hüttenberg: Rheinfelser Straße wird wieder gesperrt

Der Rohrbruch hatte sich am Freitag, 2. Dezember, im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses ereignet und war nicht so leicht zu reparieren. Das auch, weil es einen zweiten Rohrbruch in der angrenzenden Straße „Am Weidenborn“ gab, die ursprünglich als Umleitungsstrecke geplant war. Damit der Verkehr am Wochenende fließen konnte, wurde der Schaden zunächst notdürftig geflickt. In der vergangenen Woche war die Ortsdurchfahrt dann an mehrere Tage nicht befahrbar. In dieser Zeit wurde der Rohbruch repariert.