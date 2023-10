Saison-Finale in der Atelierkirche Volpertshausen

Hüttenberg-Volpertshausen. Zum Jahresabschluss feiert Globotom 10-jähriges Jubiläum als Elektronikmusiker. Globotom präsentiert Live-Ambientmusik; musikalische Gäste sind der Cellist Jens-Hinrich Kruhl (alias Wiesenberg) und Serdar Sadak mit dem orientalischen Saiteninstrument Tenbur. Für die Lichteffekte sorgen Dietmar Wittenstein und die Fotofreunde Reiskirchen. Abgerundet wird der Abend durch zwei Lesungen heimischer Autoren: Markus Mattzick liest Auszüge aus seinem Werk „Ohne Strom“, Michael Krause-Blassl präsentiert Ausschnitte aus seinen Märchen sowie Lyrik. Sound & Light findet am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Atelierkirche Volpertshausen, Kirchgasse 1 statt. Reservierungen sind online auf https://huetteinander.de, telefonisch unter 06441-7006-24 (AB) oder per E-Mail an info@huettenberg.de möglich. Bezahlung der reservierten Plätze und Kauf von Resttickets sind an der Abendkasse möglich, der Eintritt kostet fünf Euro.