Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses Hüttenberg

Hüttenberg. Die öffentliche Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses der Gemeinde Hüttenberg findet am Montag, 25. September, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Rechtenbach, Im Saales 2 statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die kurzfristige Installation von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden, die Schaffung von Flächen für eine Freiflächensolaranlage, die Verbesserung der Verkehrssituation durch Querungshilfe an der Hauptstraße vor dem Sportzentrum in Hochelheim und die Grundsatzberatung zur weiteren Umsetzung der Planungen „Baugebiet Dollenstück Rechtenbach“.