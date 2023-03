Start ins Blaue in der Atelierkirche Volpertshausen

Hüttenberg-Volpertshausen. Zum Programmbeginn lädt das Team Atelierkirche ein zum Start ins Blaue für Sonntag, 2. April von 18 Uhr bis 21 Uhr in die Kirchgasse 1 in Hüttenberg-Volpertshausen. Unter dem Motto „Raum. Klänge. Licht.“ können Interessierte das über 800 Jahre alte Gebäude in vielerlei Hinsicht in ganz neuem Licht erfahren. Das Jahresprogramm mit Kunstworkshops, Seminaren und Vorträgen rund um Film und Foto, Ausstellungen sowie Konzert- und Theaterevents ist an diesem Abend erhältlich; die Workshopleiter und Veranstalterinnen stellen sich im Laufe des Abends in kurzen Blitzlichtern bei einem Aperitif vor. Mit Einbrechen der Dunkelheit gestalten Lichtinstallationen Atelier und Garten. Der Eintritt ist frei.