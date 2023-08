Start zur neuen Keltersaison

Die Kelterpreise betragen einheitlich für alle Bürger 25 Cent/Liter für Äpfel, Birnen und Quitten. Für Trauben beträgt der Betrag 50 Cent/Liter. Die Kelterfreunde bieten weiterhin das „Bag-in-Box“ System an. Entsprechende Beutel, Kartons und weitere Informationen erhalten sie an der Kelteranlage. Einkochautomaten, Waage und Halterungen zum Abfüllen des Saftes in Beutel können gegen Gebühr ausgeliehen werden. Es wird kein Saft an der Anlage pasteurisiert. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die angemeldete Obstmenge bindend ist, das heißt, bei Mehranlieferungen von Obst kann es auch zu Einschränkungen im Kelterbetrieb kommen. Der anfallende Trester ist in geeigneten, mitgebrachten Behältnissen selbst zu entsorgen. Weitere Informationen gibt es auf www.kelterfreunde-huettenberg.jimdo.com.