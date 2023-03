Unbekannte stehlen 5000-Euro-Rad

HÜTTENBERG-WEIDENHAUSEN. Hüttenberg-Weidenhausen (red). Laut Polizeiangaben haben unbekannte Diebe in der Nacht von Sonntag, 5., auf Montag, 6. März, ein Hibike aus einer Scheune in der Rheinfelser Straße in Weidenhausen gestohlen. Das weiß-blau-rote Fahrrad (Hardseven 5.0) hat einen Wert von rund 5000 Euro. Wer kann Hinweise zu den Dieben geben, die zwischen 18 und 6.10 Uhr zuschlugen? Hinweise an die Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180.