Unterwegs mit „Kräuterfrau“ Skarupke

Hüttenberg-Rechtenbach. Die „Kräuterfrau“ Barbara Skarupke lädt für Sonntag, 18. Juni, von 14 bis 16 Uhr zu einem Kräuterspaziergang ein. Sie gibt Information zu den jetzt wachsenden Kräutern, zum Beispiel: Johanniskraut, Dost und Holunder. Anschließend lädt sie zu einem Snack aus Wildkräutern ein. Der Spaziergang startet in Rechtenbach, Jakobsberg 12. Die Teilnahmegebühr kostet 25 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bis 17. Juni, per E-Mail an bskarupke@aol.com oder unter Telefon 06441-77218 möglich.