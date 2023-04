Vogel- und Naturschutzverein Reiskirchen erhält Naturschutzpreis

Das Preisgeld in Höhe von 1500 Euro teilt der Verein sich mit dem zweiten Preisträger, der Holderbergschule Eibelshausen. Mit den 750 Euro möchte der Verein ein großes Insektenhotel bauen und es innerorts an prominenter Stelle platzieren, um so das Bewusstsein für den Naturschutz weiter zu schärfen. „Dafür werden wir sicherlich einen passenden Platz finden“, antwortet Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller, der bei der Verleihung ebenfalls dabei war. Die Kinder freuten sich außerdem über mitgebrachte Schokolade der Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill. „Die Schokolade stammt aus Ghana, der Winterheimat des Braunkehlchens“, erklärt Andrea Biermann beim Verteilen an die Kinder.