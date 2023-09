Volles Haus bei Podiumsdiskussion in Hüttenberg

Am 24. September wird in Hüttenberg gewählt: Vier Kandidaten wollen neuer Bürgermeister der Kommune werden. Im direkten Vergleich konnten die Hüttenberger sie am Donnerstagabend bei der Podiumsdiskussion der Wetzlarer Neuen Zeitung erleben. Im Rechtenbacher Bürgerhaus stellten sich (v.li.) Oliver Hölz (FWG), Martin Kuhl (parteilos), Dierk Rink (Grüne) und Markus Schetzkens (SPD) den Fragen der beiden Reporter Jenny Berns und Timo König sowie des Publikums. Ein ausführlicher Bericht zur Podiumsdiskussion folgt.