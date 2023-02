Vortragsabend der ukrainischen Musikgruppe Soruschka

Hüttenberg-Rechtenbach. In diesem Jahr wird sich die ukrainische Musikgruppe Soruschka wieder auf den Weg nach Deutschland machen um über ihre Arbeit in der Ukraine berichten, über den Krieg und die Situation der Flüchtlinge vor Ort. Im Rahmen ihrer Tournee sind die Musikerinnen am Dienstag, 14. März in der Evangelischen Gemeinschaft in Rechtenbach (Zufahrt über: In den Eichgärten 13) zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.