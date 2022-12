Wasserrohrbruch in Hüttenberg hält Gemeinde weiter auf Trab

Erschwert werde die Reparatur des Wasserrohrbruchs in der Rheinfelser Straße durch die Tatsache, dass sich auf der möglichen Umleitungsstrecke in der Straße „Am Weidenborn“ ein weiterer Rohrbruch ereignet habe. Auch dieser sei nur notdürftig geflickt worden. Nach Angaben der Gemeinde Hüttenberg werde die Baustelle in diesem Bereich sogar länger eingerichtet werden müssen als in der Ortsmitte. Grund dafür ist, dass der dortige Schaden noch größer und aufwendiger zu beheben sei. Erst nach Beendigung der dortigen Arbeiten könne man laut Hütteberger Gemeinde die umfangreichen Reparaturen in der Rheinfelser Straße in Angriff nehmen.