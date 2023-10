Weihnachtsmarkt in Rechtenbach

Hüttenberg-Rechtenbach. Die IG Ortsvereine Rechtenbach veranstaltet am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 20 Uhr einen Weihnachtsmarkt in der Dorfstraße, rund um die Kirche in Klein-Rechtenbach. Der kleine Markt mit etwa 20 Ständen heimischer Privatleute und Vereinen hält für die Besucher eine vielfältige Auswahl an handgefertigten Artikeln, Advents- und Weihnachtsdeko, Speisen und Getränken bereit. Zum ersten Mal wird es einen Stand von ukrainischen Mitbürgern geben, die in Rechtenbach ihre vorübergehende Heimat gefunden haben. Zur musikalischen Gestaltung trägt der Gesangverein Harmonie in der Adventsandacht, der Heimat- und Musikverein zur Markteröffnung und der Posaunenchor des CVJM vor der Aufführung der „Lebendigen Krippe“ bei.