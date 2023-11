Hüttenberg-Reiskirchen. Die Reiskirchener Ortsvereine laden für Samstag, 9. Dezember, ab 16 Uhr zum Weihnachtsmarkt am Kochhanselplatz in Reiskirchen ein. An 15 Ständen gibt es Weihnachtliches, Speisen und Getränke, untermalt wird der Markt mit Live-Musik. Der Besuch vom Nikolaus sorgt bei den Kindern für Begeisterung.