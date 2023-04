Wohnraum in Hüttenberg verdichten?

Von der Hauptstraße in Hüttenberg geht es rechts in den Grasweg. Dort könnten neue Baugrundstücke entstehen. (© Jenny Berns)

Die Gemeinde Hüttenberg will Gewerbeflächen in Hörnsheim in ein Mischgebiet umwandeln. So könnten dort auch Wohnhäuser gebaut werden.