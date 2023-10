Zusammen seit 70 Jahren: Hochelheimer Paar feiert Gnadenhochzeit

Vor 70 Jahren traten die beiden waschechten Hochelheimer in ihrem Heimatort vor Pfarrer Emil Zimmerningkat vor den Traualtar. Die Jubilarin wurde am 4. April 1932 in Hochelheim geboren. Nach dem Schulabschluss und der Konfirmation machte sie eine Lehre auf dem Bürgermeisteramt in Hochelheim, wo sie anschließend 17 Jahre arbeitete.