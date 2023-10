Zwei Einbrecher in Hüttenberg festgenommen

Hüttenberg-Hochelheim. Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Hochelheim zwei Personen im Alter von 28 und 41 Jahren festgenommen. „Offenbar“, so Polizeisprecher Jörg Reinemer, „hatten es die beiden Männer auf Kupfer und Altmetall aus einem leerstehenden Firmengebäude abgesehen.“