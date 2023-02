Lahnau. Am Samstag, 4. März, startet in der Gemeinde Lahnau, um 9 Uhr, in allen drei Ortsteilen die Aktion „Saubere Landschaft“ an den nachstehend aufgeführten Treffpunkten: Ortsteil Waldgirmes: Ecke Rodheimer Straße/Am Schöffental Ortsteil Dorlar: Parkplatz beim Sportpark Ortsteil Atzbach: Waldweg Ecke „Am Rühling“. Die Gemeindeverwaltung Lahnau ist für die Durchführung der Aktion auf die Mithilfe vieler freiwilliger Helfer angewiesen. Bitte unbedingt auf wetterfeste Kleidung und Schuhwerk achten. Es ist zweckmäßig, Arbeitshandschuhe mitzubringen. Plastiksäcke werden gestellt. Nach Abschluss der Aktion steht für die Helfer ab 12 Uhr im Betriebshof der Gemeinde, in Dorlar, Rathausplatz, ein Imbiss bereit. Alle Bürger sind zur Teilnahme eingeladen.