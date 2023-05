Atzbach hat jetzt sieben Storchenpaare

Ein besonderes Schauspiel bietet sich den Besuchern der Lahnaue regelmäßig: Während ein Landwirt eine Heuwiese mäht, folgen seinem Traktor 14 Störche, um im frisch gemähten Gras Leckereien zu finden. Nachwuchs hat sich bei den Störchen eingestellt, denn jetzt konnten Passanten die ersten Kükenköpfe über den Nestern entdecken. „Zur Zahl der Jungen können wir nichts sagen“, erklärt Blum. In diesem Jahr wird es keine Zählung geben, denn der Verein hat entschieden, dass es erstmals kein Beringen der Jungtiere gibt. „Das Beringen in den Vorjahren hat gezeigt, dass kaum ein erwachsener Storch aus den Nestern in Atzbach in den Folgejahren wieder kommt“, stellt Blum fest.