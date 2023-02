Atzbacher Carnevalverein 1975 feiert Fasching

Lahnau-Atzbach. Zu seiner Faschingssitzung unter dem Motto „Corona-, Gas- und Umweltkrisen können uns das Feiern nicht vermiesen“ lädt der Atzbacher Carnevalverein 1975 (ACV) für Samstag, 18. Februar, um 19.33 Uhr in das Bürgerhaus Atzbach, Luise-Brückmann-Platz 1 ein. Auf dem Programm stehen unter anderem die Show-Tänze der „Uptown Girls“ der SG Kinzenbach und der „Foxies“ vom MGV Dutenhofen. Restkarten gibt es für acht Euro täglich ab 17 Uhr in der Gaststätte des Bürgerhauses, an der Abendkasse kostet der Eintritt neun Euro.