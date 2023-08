Autorinnen-Lesung „Unser Strickmariechen“

Lahnau-Waldgirmes. In der Reihe „Dorfgeschichten“ des Geschichtsvereins Lahnau ist jetzt die Lebensgeschichte von Marie Schneider (1903-1980), in Waldgirmes als „Strickmariechen“ allgemein bekannt, erschienen. Die Enkelin von Marie Schneider, Gudrun Christiane Müller, hat die Lebensgeschichte aufgeschrieben. Bei einer Autorinnen-Lesung am Sonntag, 13. August, im Heimatmuseum Lahnau-Waldgirmes, Friedenstraße 20 liest sie aus dem Werk und gibt einen Einblick in das dörfliche Leben in Waldgirmes in der Vor- und Nachkriegszeit. Sie lässt die Zuhörenden teilhaben an dem Schicksal einer Frau, die in ihrem Leben mit vielen Schwierigkeiten zurechtkommen musste. Marie Schneider, die über Jahrzehnte für andere nähte und strickte und damit die Familie ernährte, gründete in den 1950er-Jahren das erste Textilgeschäft in Waldgirmes. Heute befindet sich in dem von ihr gebauten Haus Ecke Naunheimer Straße/ Friedenstraße ein weithin bekanntes Eiscafé. Beginn ist um 16 Uhr. Die ständige Ausstellung des Museums ist an diesem Tag von 15 bis 17 Uhr geöffnet.