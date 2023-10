Bau- und Verkehrsausschuss Lahnau tagt

Lahnau. Soll in Lahnau nachts die Straßenbeleuchtung abgeschaltet werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Dienstag, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr der Bau- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Lahnau. Die Mitglieder werden zudem mit dem Umbau der Kreuzung Büchnerstraße/Steinstraße in Atzbach auseinandersetzen und über einen CDU-Antrag zur Erweiterung des Skaterparks debattieren. Die Sitzung findet im Sitzungssaal des Rathauses in Dorlar, Rathausplatz 5, statt und ist öffentlich.