Baustelle in Dorlar: Wetzlarer Straße ab Sonntag gesperrt

Lahnau. Wer am Sonntag, 2. April, mit seinem Fahrzeug in den Kreisverkehr beim Euro-Café in Dorlar einfährt, der wird nur noch in zwei Richtungen herausfahren können. Auf Höhe des Kreisverkehrs wurde in Fahrtrichtung der B49 ein Wasserrohrbruch festgestellt, der repariert werden muss. Bis spätestens Mittwoch, 5. April, bleibt die Wetzlarer Straße einspurig gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die über die Wetzlarer Straße nach Dorlar hereinfahren möchten, sind von der Sperrung nicht betroffen.