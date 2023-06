Bei Lahnau: Schwerverletzter nach Zusammenstoß mit Lkw

Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr mit seinem Hyundai auf der Bahnhofstraße in Heuchelheim unterwegs. Als er auf die L3020 in Richtung Atzbach abbiegen wollte, stieß er mit dem LKW eines 49-jährigen zusammen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 60-Jährigen in eine Klinik.