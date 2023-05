Lahnau-Waldgirmes. Ein Benefizkonzert mit Andreas Gerhardt (Orgel/Klavier), der Flötengruppen und musikalische Früherziehung der SV Waldgirmes findet am Sonntag, 4. Juni, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Waldgirmes statt. Durch das Programm führen Katharina Claudi und Katja Dietrich. Der Eintritt ist frei, Spenden werden die kleine Liv erbeten.