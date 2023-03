Bürgermeister Walendsius: Das sind seine Pläne für Lahnau

Was wird sich ab 1. Juli im Rathaus und in Lahnau ändern?

Es geht erstmal darum, mit allen ins Gespräch zu kommen, den Stand der Dinge zu analysieren und zu schauen, wo erste Schwerpunkte gesetzt werden. Mir ist die Zusammenarbeit mit dem Personalrat in der Verwaltung wichtig, weil Gremien in der Kommunalpolitik und der Verwaltung für mich keine Hürden sind, sondern Hilfen. Veränderungsprozesse lassen sich nur mit den Mitarbeitenden gestalten. Mein Ziel ist, am Ende mehr Bürgerorientierung zu schaffen, und zwar über die Kanäle persönlich, digital und telefonisch. Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger zufriedener aus dem Rathaus gehen lassen, ist das auch eine Motivation für die Mitarbeitenden. Das ist ein erster Schritt, den der Bürgermeister stark in der Hand hat. Ein zweites Thema, das meines Erachtens wenig Aufschub duldet, sind die Verkehrsbrennpunkte. Das ist mir beim Haustürwahlkampf immer wieder mit auf den Weg gegeben worden: zu viel Durchgangsverkehr, brenzlige Stellen, fehlende Querungshilfen für Schüler in der Gießener Straße in Atzbach. Da will ich schauen, was geht. Ansonsten haben wir viele laufende und beschlossene Projekte. Die Dorfentwicklung ist ein großes Projekt, bei dem ich hoffe, dass Lahnau einen Zuschlag bekommt. Bei den Vertragsverhandlungen für den Windpark am Eisenkopf muss geschaut werden, wie die Interessen Lahnaus bisher gewahrt sind und wie wir Bürgerbeteiligung hinbekommen. Wir haben eine beschlossene Radbrücke. In der Umsetzungsphase befindet sich der Neubau der Stützpunktfeuerwehr für Lahnau. Es gilt, dies baulich zu begleiten, aber auch die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden weiter mitzunehmen. Es geht um eine gute Kommunikation.