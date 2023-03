Lahnau. Die Gemeindevertretung Lahnau lädt für Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr zu einer Bürgerversammlung in das Bürgerhaus Atzbach, Luise-Brückmann-Platz 1 ein. Die Gemeinde Lahnau bewirbt sich um die Teilnahme am Förderprogramm „Dorfentwicklung“. An diesem Abend wird der Gemeindevorstand und das beauftragte Planungsbüro über den aktuellen Stand des Projektes informieren und Gelegenheit zur Diskussion bieten.