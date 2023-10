Das Atzbacher Fachwerk-Rathaus wäre heute ein Blickfang

Dann wörtlich: „Als die mächtige Raupe, an der die Stahltrosse, die man um bestimmte Gebäudeteile gewunden hatte, langsam anzog, fing es im Gebälk zu knistern an. Gebannt waren die Augen der Zuschauer auf die bis zum Zerreißen gespannten Stahlseile gerichtet, die sich Zentimeter für Zentimeter in die Wände schnitten. Mit Krachen und Berste und lautem Getöse stürzten dann die ersten Teile des alten Gebäudes in die Tiefe. Eine Stätte, die viele Jahre Atzbacher Geschichte gesehen hatte, war am Versinken. In Sekundenbruchteilen stürzten Holz und Mörtel des Fachwerkhauses in sich zusammen, undurchdringliche Staubwolken hinter sich herziehend.“