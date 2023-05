Das Römische Forum in Lahnau ist ein Publikumsmagnet

Lahnau-Waldgirmes. Das neu errichtete Besucherzentrum am Römischen Forum in Waldgirmes wird von vielen Gästen geschätzt. Seit der Eröffnung im Oktober 2022 ist es ein Publikumsmagnet. Für das Jahr 2023 erwartet der Förderverein bis zu 2000 Gäste. In seinem Jahresbericht vor den Mitgliedern wies Geschäftsführer Rainer Grabowski darauf hin, dass im vergangenen Jahr, von Oktober bis Dezember, gut 470 Besucher das neue Gebäude gesehen haben. Immer mehr Schulklassen aus der Region zwischen Marburg und Limburg zeigten Interesse an den Zeugnissen römischen Lebens aus der Zeit vor 2000 Jahren. Aber auch das Fernsehen entdecke die Siedlung. An Himmelfahrt werde ein Team des ZDF auf dem Gelände filmen.