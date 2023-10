Lahnau-Waldgirmes. Mit der Frage „Hat Kirche Zukunft?“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Waldgirmes zum Abendgottesdienst am Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr in die Kirche (Kirchstraße) ein. Im Rahmen des Reformationstages, der am 31. Oktober gefeiert wird, geht es inhaltlich um Fragen wie: „Wo muss sich die Kirche heute ändern oder reformieren, um auch morgen noch Kirche zu sein?“