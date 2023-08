Der Atzbach hat nur mittlere Wasserqualität

Seit Jahren bietet die Gemeinde in den Ferien den beliebten Kurs an. „Wir möchten, dass die Kinder aus in die Natur kommen“, begründet Hardt das Angebot. Die Kinder sollen erleben, welche Arten im Wasser leben. „Nur was wir kennen, können wir auch schützen“, argumentiert Hardt. Andererseits sollen die Kinder lernen, dass nichts ins Wasser gekippt wird, was dort nicht hineingehört.