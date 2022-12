Der Lahnauer Ortsverband der Grünen startet durch

Bei einer Sitzung am 20. Dezember haben die Grünen einen Vorstand mit Doppelspitze, wie auch in der Bundespartei üblich, gewählt. Einer der Sprecher ist Krohn, der langjährige Erfahrungen aus Gemeindevertretung und Kreistag mit einbringt. In der Vergangenheit war der Maschinenbauer Landtagskandidat, Bürgermeisterkandidat, Vorstandssprecher der Kreis-Grünen und von 2000 bis 2016 Mitglied in der Lahnauer Gemeindevertreter beziehungsweise im Gemeindevorstand. Gleichberechtigte Sprecherin ist die Diplom-Sozialpädagogin Mirjam Fiedler. Die 46-Jährige zeigt sich überzeugt: „Nur mit grüner Politik haben wir eine Chance für eine lebenswerte Zukunft“.