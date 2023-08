Der SC Waldgirmes kickt jetzt im Öko-Flutlicht

Lahnau-Waldgirmes. Die Sportanlage in Waldgirmes hat eine neue Flutlichtanlage. Darüber war drei Jahre lang in den kommunalen Gremien aufgrund eines Antrages der CDU-Fraktion diskutiert und danach geplant worden. Zugleich wurde eine neue Flutlichtanlage in Dorlar in Angriff genommen. Für beide Maßnahmen stellten die Kommunalpolitiker 230.000 Euro in den Haushalt ein. „Wir sind froh, dass wir für beide Maßnahmen nur 170.000 Euro gebraucht haben“, sagte Bürgermeister Christian Walendsius (SPD). Die Flutlichtanlagen brächten nicht nur die Fußballer, sondern die ganze Gesellschaft in der Gemeinde weiter. Der SC mache Lahnau weit über die Grenzen Mittelhessens bekannt. Die Gemeinde habe die Förderung der Vereine zu einem Schwerpunkt gemacht.