Die Folgen der Auskiesung prägen das Gesicht der Lahnaue

Nördlich der Lahn ist dabei sozusagen Ruhe eingekehrt. Die landwirtschaftliche Nutzung ist zurückgekehrt. Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind hinzugekommen und ergänzen die bäuerliche Nutzung. Im kleineren Teil der Lahnaue südlich des Flusses herrscht auf Höhe des Wetzlarer Stadtteiles Dutenhofen und speziell am Dutenhofener See reger Freizeitbetrieb, einschließlich eines großen Campingplatzes. Das Gelände rund um die Gaststätte am See einschließlich des an südliche Gefilde erinnernden Sandstrandes wird regelmäßig zur Bühne für musikalische und andere Events.