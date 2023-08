Die „Friedenstraße“ in Waldgirmes hieß einst „Hindenburgstraße“

In den 1960er- bis in die 1970er-Jahre hinein gab es in Waldgirmes vier Metzgereien: Kraft, Failing, Gerlach und Gesell. Dann begann die Zeit der Großmärkte und zunehmend auch der Discounter. Von den neun Metzgereien der 1960er/70er-Jahre in den drei Lahnauer Ortsteilen ist heute nur noch eine einzige – in Atzbach – am Markt.