Die Lahn – geschichtliches aus den letzten 2000 Jahren

Lahnau. Der Geschichtsverein Lahnau lädt für Sonntag, 9. Juli, um 16 Uhr in das Heimatmuseum, Friedenstraße 20 ein. In einem mit Bildern gestützten Vortrag berichtet Dieter Schmidt von der wechselvollen Geschichte des Flusses, von Stapelrecht und der Wasserqualität. Bereits ab 15 Uhr bietet der Geschichtsverein Kaffee und Kuchen bei gutem Wetter im Museumshof an. Außerdem ist die Dauerausstellung zur Arbeitswelt, zum Leben in früheren Zeiten von 15 bis 17 Uhr geöffnet.