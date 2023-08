Die Linie 24 Wetzlar - Gießen fährt vorübergehend Umwege

Bei den Fahrten in Richtung Gießen Bahnhof werden montags bis freitags zwischen 7.30 und 20 Uhr nach der Haltestelle Oswaldsgarten die Haltestellen Citycenter und Bahnhof angefahren. Die Haltestelle Gießen Liebigstraße entfällt bei diesen Fahrten vorübergehend. Gleiches gilt an Samstagen zwischen 8.30 und 20 Uhr. Die Haltestellen Marktplatz, Stadttheater und Johanneskirche entfallen in diesem Zeitraum.