Die Musicalbande Lahnau will das Musical „Peter Pan“ aufführen

Geprobt wird ab dem 13. September jeden Mittwoch, von 16.30 bis 18 Uhr, im Bürgerhaus Atzbach. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Sie erfolgt bei der Gemeindeverwaltung in Dorlar, Rathausplatz 1, unter Zahlung des Kostenbeitrages von 10 Euro oder per E-Mail an m.karger@lahnau.de (plus Überweisung). Der Kostenbeitrag kann auch mit dem Vermerk „Musicalprojekt“ und dem Namen des Teilnehmers auf ein Konto der Gemeinde Lahnau überwiesen werden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06441-9644-66 oder per E-Mail unter m.karger@lahnau.de.