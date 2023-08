DRK tanzt in Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes. Nach den Sommerferien eröffnet das Rote Kreuz Wetzlar eine neue Tanzgruppe in Waldgirmes. Jeden Donnerstag, von 17.30 bis 19.00 Uhr, bewegt hier DRK-Übungsleiterin Andrea Martina Trian Menschen zur Musik. Tanzfreudige lernen Tänze aus verschiedenen Ländern und neue Tanzformen kennen, die auch für ungeübte Tänzer geeignet sind. Eingeladen sind alle, die Spaß an rhythmischer Bewegung und Musik haben, ob Einzelpersonen oder Paare spielt keine Rolle. Im Vordergrund steht die Freude an der Bewegung zur Musik und ein fröhliches Miteinander. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Die Tanzgruppe startet am Donnerstag, 7. September, um 17.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Waldgirmes, Nordendstraße 2. Ein späterer Einstieg ist möglich. Rückfragen und Anmeldung direkt beim Roten Kreuz in Wetzlar. Ansprechpartnerin ist Martina Opel, Telefon 06441-976421, E-Mail: martina.opel@drk-wetzlar.de.