Einführungsgottesdienst in Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes. Gleich zwei neue Pfarrer bekommt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Waldgirmes. Pfarrerin Esther Reininghaus-Cremers und Pfarrer Daniel Cremers werden am Sonntag, 2. April, von Dekan Andreas Friedrich in ihren Dienst eingeführt. Der Festgottesdienst beginnt um 14 Uhr in der evangelischen Kirche Waldgirmes, Kirchplatz 3.