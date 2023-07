Einst und heute in Lahnau: Dreschtag auf dem Hof Reinstädtler

Zum Arbeitsteam am Dreschtag gehörten drei „Abteilungen“ mit insgesamt rund zehn Helfern: der Bediener der mit Schwungrad und Lederriemen elektrisch oder per Traktor angetriebenen Dreschmaschine; dann das Personal oben auf der Dreschmaschine, das die von den Leiterwagen per Gabel herübergereichten Garben per Hand in den ratternden Koloss einfüllten; und zum dritten jene Burschen und Männer, die das Korn in die damals noch üblichen Doppelzentnersäcke einfüllten, „Absacken“ genannt. Sie trugen diese Last dann auch weg, zum Beispiel auch auf den Speicher des Wohnhauses zum Trocknen. Das Stroh wurde zusammengepresst in einer Rechteckform und durch Kordel fixiert. Es konnte dann direkt in den oberen Bereichen der Scheune gestapelt werden.