Energieberater machen in Lahnau Hausbesuche

Lahnau. Die Gemeinde Lahnau bietet in Zusammenarbeit mit der Landes-Energie-Agentur Hessen GmbH (LEA Hessen) im Rahmen der Kampagne „Aufsuchende Energieberatung“ Hausbesitzern eine individuelle Erstberatung zur energetischen Modernisierung an. Die Kampagne startet mit einer Auftaktveranstaltung am Dienstag, 12. September. Der Infoabend beginnt um 19 Uhr im Gemeinschaftshaus Dorlar, Wetzlarer Straße 14-20.