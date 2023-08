Enkelin erweckt „Strickmariechen“ in Waldgirmes zum Leben

Bei der Lesung nahm Müller die Zuhörer gedanklich in die Waldgirmeser Lauterstraße und in das Häuschen mit, in dem ihre Großmutter unermüdlich für andere strickte und nähte. In den 1950er-Jahren eröffnete Marie Schneider dann ein Textilgeschäft an der Naunheimer Straße in Waldgirmes.