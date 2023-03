Erdbeerfelder bleiben Dorlar erhalten

Reuhl rechnet damit, dass der große Ansturm auf die roten, süßen Früchte in diesem Jahr nicht mehr so stark ausgeprägt ist, wie in den Vorjahren. Auch andere Landwirte reduzierten ihre Anbauflächen. Nach Angaben von Reuhl hat der Frost Anfang Dezember den Pflanzenwuchs gehindert. Auch die fehlende Sonne in den ersten drei Monaten dieses Jahres beeinträchtige das Wachstum. „Ich rechne mit einer Verzögerung von zehn Tagen im Vergleich mit dem Vorjahr“, sagt Reuhl. Der Erdbeerbauer rechnet damit, dass die Erdbeerernte Ende Mai starten und bis in den Juli hinein laufen kann. In seinem Betrieb in der Wetterau sind die Erdbeeren in Folientunneln geschützt. Dort könnten im Laufe des April bereits Erdbeeren geerntet werden, die dann in Dorlar angeboten werden.