Fit für die Zukunft – Programmieren für Jugendliche

Lahnau. Kompakte IT-Kurse für Kids, in denen mit Spaß und Interaktivität praktisch gelernt wird, das ist die „Hacker School“. Die gemeinnützige Organisation bietet Kurse für 11- bis 18-Jährige. Diese Kurse finden online oder direkt vor Ort in Kooperation mit engagierten Unternehmen statt. Eines dieser Unternehmen ist die WIWA Wilhelm Wagner in Lahnau, Gewerbestraße 1-3. In dessen Räumen findet am 25. und 26. Februar, jeweils von 10 bis 14 Uhr, eine „Hacker School“ zum Thema micro:bit statt. Programmiert wird zusammen mit IT-Profis von WIWA. Sie erklären den Teilnehmern die Basics und dann geht es für alle selbst ans Keyboard. Denn learning by doing ist das Motto. Vorkenntnisse der Teilnehmenden sind nicht nötig. Für die nötige Hardware ist gesorgt und Verpflegung steht auch bereit. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro, Kursbuchung auf https://tickets.hacker-school.de/WZ01microbit/.