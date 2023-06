Lahnau-Waldgirmes. Die Lahn-Dill-Akademie, Volkshochschule des Lahn-Dill-Kreises, startet unter dem Titel „Fit und entspannt durch die Woche“ gleich zwei neue Kurse in Waldgirmes. Los geht es am Mittwoch, 12. Juli, um 17 Uhr und um 18.15 Uhr, jeweils im Gemeinschaftshaus Waldgirmes. Das gesundheitsorientierte Ganzkörpertraining mit Musik, beginnt mit einer Aufwärmphase, die das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringt. Es folgen funktionelle Übungen zum Kraftaufbau, zur Mobilisation sowie zur Schulung von Körperwahrnehmung und Koordination. Jede Kursstunde klingt mit Dehn- und Entspannungsübungen aus. Der Kurs ist sowohl für geübte Sportler als auch für Wieder- und Neueinsteiger geeignet. Infos und Anmeldungen auf www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400.