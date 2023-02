Lahnau. Am Sonntag, 12. Februar, findet um 15 Uhr eine Führung mit zahlreichen Erläuterungen zur Stadtgründung und den Gebäuden direkt am Besucherzentrum am Ausgrabungsort des Römischen Forums in Waldgirmes, Zum Römischen Forum 25, statt. Die Kosten betragen 3 Euro pro Person, Kinder sind kostenfrei. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.