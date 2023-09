Für Dorlars Ortsdurchfahrt müssen Backstein und Fachwerk weichen

Fakt ist, dass seit nun gut einem halben Jahrhundert eine deutlich breitere Straße durch den Ort führt und sich der Verkehr von Wetzlar, Gießen und Waldgirmes her kommend in der Ortsmitte am neuen Kreisel trifft. Und zwar in einer Intensität, dass zu den „Stoßzeiten“ des Berufsverkehrs morgens und nachmittags das Überqueren der Straße vor allem für ältere und nicht mehr ganz so sportliche Fußgänger nahezu unmöglich, in jedem Falle aber nicht ungefährlich ist.