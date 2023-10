Gründung einer Steuerungsgruppe „Dorfentwicklung“

Lahnau. Nach Überreichung des Förderbescheids zur Dorfentwicklung, ist es besonders wichtig, die Bürger einzubinden, denn gemeinsam mit ihnen sollen ortsspezifische Herausforderungen erkannt und zukunftsorientierte Lösungen entwickelt werden. In einem ersten Schritt steht nun die Gründung einer Steuerungsgruppe an, die das gesamte Projekt (das bis 2029 angelegt ist) maßgeblich begleiten wird. Die Auftaktveranstaltung hierzu findet am Freitag, 20. Oktober, um 18.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Dorlar, Wetzlarer Straße 14-20 statt. Interessierte und engagierte Bürger, sind dazu eingeladen. Bei allgemeinen Fragen zur Dorfentwicklung und zur Steuerungsgruppe steht Ihnen Herr Bürgermeister C. Walendsius unter der Rufnummer 06441-9644-11 und bei fachlichen Fragen Herr D. Schulte unter 06441-9644-82 zur Verfügung.